Парубій заявив, що підписав постанову Ради про невизнання виборів президента Росії в Криму

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову парламенту стосовно невизнання легітимності виборів президента Росії в анексованому нею Криму (№8168-1), повідомив голова парламенту під час засідання наглядової ради.

Він додав, що також підписав постанову №5463 про комплекс заходів щодо практичної реалізації відповідальності Росії за збройну агресію проти України.

22 березня депутати проголосували за постанову №8168-1. Згідно з документом Україна не визнає голосування на виборах президента Росії на території Криму, яке відбулося 18 березня.

Постанова №5463, схвалена Радою 20 березня, пропонує президенту України Петрові Порошенку створити міжвідомчий орган, який готуватиме претензії України до Росії як держави-агресора.