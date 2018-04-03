ДСНС: Охтирка і Чернігів залишаються підтопленими

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що місто Охтирка на Сумщині і Чернігів залишаються підтопленими.

Як повідомляє прес-центр ДСНС, в Охтирці залишаються підтопленими 98 (було 400) домогосподарств, 4 (було 25) житлових будинків, а в у Чернігові – 129 (було 144) домогосподарств.

У ДСНС зазначають, що у цих населених пунктах спостерігається спад рівня води.

За прогнозом Укргідрометцентру, 3-6 квітня очікується продовження весняного водопілля з подальшим підйомом рівнів води у деяких водоймах.