ФСБ заявила про затримання українця за підозрою у шпигунстві

ФСБ Росії оголосила про затримання українця серед кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві і державній зраді: один із них затриманий у Сімферополі в анексованому Росією Криму, інші – у російських Єкатеринбурзі і Омську, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим. Реалії».

«Попереджено спробу передачі за кордон секретних топографічних карт військового призначення. Одночасно за місцями проживання трьох громадян Росії і громадянина України у Єкатеринбурзі, Сімферополі та Омську були проведені оперативно-розшукові заходи, в ході яких виявлено та вилучено електронні та паперові копії секретних топографічних карт Генштабу збройних сил Росії», – йдеться в повідомленні прес-служби управління ФСБ у Свердловській області.

Спецслужба повідомляє, що затриманим оголошені офіційні застереження про неприпустимість дій, які створюють умови для вчинення злочинів за статтями 275 і 276 Кримінального кодексу Росії ( «Державна зрада» і «Шпигунство»).

«Затримані визнали, що своїми діями створювали загрозу безпеці Росії і відмовилися від здійснення подібних вчинків в подальшому. Раніше один із затриманих вже притягувався до відповідальності за вчинення злочину, передбаченого статтею 275 Кримінального кодексу Росії », – зауважилив прес-службі російського відомства.

Коментарів затриманих або їхніх адвокатів на даний момент немає.

В українському МЗС також поки що не робили заяв про затримання громадянина України співробітниками ФСБ Росії.