У Грузії загинули 6 шахтарів і 3 поранені через аварію на шахті

На заході Грузії загинули шестеро шахтарів, троє поранені внаслідок обвалу даху шахти, повідомляє міністерство внутрішні справ.

За даними міністерства, аварія сталася на шахті «Мінделі» в місті Ткібулі, розташованого приблизно на відстані 200 кілометрів на захід від столиці Тбілісі.

Шахта в Імеретинському регіоні експлуатується грузинською компанією «Сахнахшрірі», яка заявила, що аварія, мабуть, була спровокована ударною хвилею каменепаду.

Влада розпочала розслідування цього питання.