Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Квітень 2018, Київ 13:20
Новини | Події

У Грузії загинули 6 шахтарів і 3 поранені через аварію на шахті

Ткібулі, Грузія

На заході Грузії загинули шестеро шахтарів, троє поранені внаслідок обвалу даху шахти, повідомляє міністерство внутрішні справ.

За даними міністерства, аварія сталася на шахті «Мінделі» в місті Ткібулі, розташованого приблизно на відстані 200 кілометрів на захід від столиці Тбілісі.

Шахта в Імеретинському регіоні експлуатується грузинською компанією «Сахнахшрірі», яка заявила, що аварія, мабуть, була спровокована ударною хвилею каменепаду.

Влада розпочала розслідування цього питання.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG