У Кривому Розі відкрили провадження через поранення військових на полігоні

У Кривому Розі відкрили кримінальне провадження через інцидент з пораненням на полігоні трьох військових, повідомив Радіо Свобода військовий прокурор Криворізького гарнізону Південного регіону Андрій Сопівник.

За його даними, провадження відкрили за частиною 2 статті 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення). Тривають слідчі дії.

Водночас, як повідомив керівник прес-служби територіального управління Національної гвардії України Максим Зубов, через інцидент, що стався на полігоні 17-ї танкової бригади 5 квітня, були поранені троє військовослужбовців Національної гвардії України.

За його даними, під час встановлення мішеней для стрільби зі снайперської зброї на полігоні вибухнув невідомий боєприпас. Як зазначив речник, цього дня військовослужбовці не отримували ніяких боєприпасів, оскільки це була тільки підготовка до стрільб.

Як повідомив представник Нацгвардії, усі троє потерпілих з осколковими пораненнями ніг шпиталізовані до другої міської лікарні Кривого Рогу. Один із них є солдатом строкової служби.