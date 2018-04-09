На заході Франції сталися сутички між поліцією і еко-активістами, є постраждалий

На заході Франції сталися сутички між поліцією і еко-активістами з лісу в Нотр-Дам-де-Ландес.

Як повідомляють ЗМІ, в операції з евакуації взяли участь близько 2500 поліцейських, поліція вранці заблокувала навколишні дороги.

Поліція намагалася витіснити активістів, які живуть в лісі, як повідомляється, незаконно.

Правоохоронці використовували сльозогінний газ, а деякі активісти кидали камені.

За даними агенції Reuters, в одного працівника поліції пошкодження очей, один протестувальник заарештований.

На околицях Нотр-Дам-де Ландес планували побудувати аеропорт, проте активісти виступали проти цього. У січні 2018 року уряд оголосив про відмову від проекту будівництва аеропорту в Нотр-Дам-дес Ландес, у той же час підтвердив своє прагнення відновити законності в цій зоні.