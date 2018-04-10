В Одесі порушень порядку немає – поліція

В Одесі порушень під час відзначення 74-тої річниці звільнення міста від нацистів немає.

«Масові заходи в Одесі тривають. Станом на 13.00 порушень публічного порядку не зафіксовано. Дякуємо громадянам за розуміння та дотримання законодавства», – повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Правоохоронці посилили заходи безпеки, на вулиці вийшли понад півтори тисячі правоохоронців, в тому числі кількасот бійців Нацгвардії.

В Одесі традиційними місцями проведення пам’ятних заходів, пов’язаних з історією Другої світової війни, є Алея слави з пам’ятником Невідомому матросу, що в парку імені Шевченка, і стела «Крила Перемоги» на площі 10 квітня.

Зокрема, на Алеї слави в такі дні зустрічаються представники патріотичної громадськості і проросійські налаштовані одесити. Майже завжди це призводить до конфліктів.

Минулого року під час урочистостей з нагоди Дня визволення Одеси від нацистів на Алеї слави між активістами різних політичних поглядів виник конфлікт і штовханина, затримали 16 людей.