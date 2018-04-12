Поліція підтверджує, що відкрила провадження через звільнення екс-співробітниці НАЗК Соломатіної

Поліція Києва підтверджує, що відкрила провадження через звільнення Ганни Соломатіної з посади в Національному агентстві України з питань запобігання корупції. Про це йдеться у відповіді поліції на запит Радіо Свобода.

Провадження відкрили за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 172 Кримінального кодексу України («грубе порушення законодавства про працю»).

Згідно з відповіддю правоохоронців, 4 квітня слідчий відділ Печерського управління поліції вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань «відомості, викладені в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 7 лютого за заявою Соломатіної».

5 квітня антикорупційна організація Transparency International Україна повідомила, що Печерське управління поліції в Києві відкрило провадження через «незаконне звільнення» Ганни Соломатіної з посади керівника департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК.

Сама Соломатіна заявила, що поліція відкрила справу щодо її звільнення з НАЗК через чотири місяці після звернення.

14 листопада 2017 року Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК. Згодом депутат Мустафа Найєм повідомив, що це провадження забрали з НАБУ і передали в СБУ за рішенням генерального прокурора Юрія Луценка.

У НАЗК заяву Соломатіної назвали поширенням «недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи агентства» і заявили, що подали на екс-співробітницю до суду.

Суд призначив розгляд позову на 12 квітня.