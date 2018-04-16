Мета місії США в Сирії не змінилася – Білий дім

Мета американської місії в Сирії не змінилася, водночас президент Дональд Трамп і далі хоче, щоб американські війська повернулися «максимально швидко», заявив 15 квітня Білий дім.

Про це в адміністрації президента США заявили на наступний день після того, як Сполучені Штати разом із союзниками завдали ударів по Сирії у відповідь на імовірну хімічну атаку, жертвами якої стали десятки людей. Ці дії аналітики вважають ознакою поглиблення участі США у семирічній війні в Сирії.

Речниця Білого дому Сара Сандерс наголосила, що Трамп «дав чітко зрозуміти: він хоче, щоб американські військові приїхали додому якомога швидше».

Ця заява Сандерс пролунала в час, коли посол США в ООН Ніккі Гейлі вказала, що мета втручання США в Сирії «ще не досягнута».

Президент Франції Емманюель Макрон 15 квітня також заявив, що переконаний: Трамп займатиметься проблемою Сирії «впродовж тривалого часу».

Ще 4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що прагне «дуже швидко» ухвалити рішення про виведення американських військ із Сирії, коли вони майже завершили свою головну місію – перемогли екстремістське угруповання «Ісламська держава». Того ж дня під час засідання своєї команди з питань національної безпеки Трамп погодився залишити війська США в Сирії на «трохи довше».

Імовірна хімічна атака в сирійському місті Дума 7 квітня змінила акценти заяв адміністрації Трампа.

Сполучені Штати розгорнули близько двох тисяч військовослужбовців у Сирії. Серед них є спецпідрозділи, які консультують та допомагають очолюваним курдами силам відвойовувати територію в «Ісламської держави».