Синоптики прогнозують дощі і похолодання завтра в Україні

Синоптики прогнозують дощі і похолодання завтра, 19 квітня, в Україні.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, в більшості областей ітимуть дощі: від невеликих до помірних на сході й північному сході, у західних областях суттєвих опадів не буде.

«Похолодає відчутніше: вдень 10-15 градусів тепла, на Заході і Півдні тепліше, 15-19 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині 8-12 градусів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За даними Діденко, у Києві 18 квітня очікуються 12 градусів тепла, невеликий дощ і сильний вітер.

Синоптик додає, що в суботу, 21 квітня, очікують до 20-25 градусів тепла, з неділі – знову похолодання.

За даними Укргідрометцентру, 19 квітня в Україні у більшості областей вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-15, у західних і південних областях 17-20 градусів.

У Києві завтра вдень очікується невеликий дощ, температура – 11-13 градусів тепла.