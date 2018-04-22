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22 Квітень 2018, Київ 11:29
Новини | Суспільство

ДСНС попереджає одночасно про підвищення води в річках і пожежну небезпеку

В Україні триває розвиток весняного водопілля, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Гідрометцентру.

За даними відомства, інтенсивність підвищення рівня води за добу становить 4-10 сантиметрів на Верхньому Дніпрі, Десні, Сеймі з подальшим затопленням заплав та затопленням територій і об'єктів у Чернігівській та Сумській областях, порушенням транспортного сполучення та досягнення початкових небезпечних відміток затоплення понижених територій окремих населених пунктів.

Водночас, як застерігає ДСНС, на більшій частині території України 22-23 квітня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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