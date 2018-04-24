США закликали Росію вивести озброєння і війська зі сходу України

Державний департамент США закликав Росію вивести озброєння і війська зі сходу України. Заява речниці американського зовнішньополітичного відомства Гедер Науерт була оприлюднена 23 квітня, у річницю загибелі на Донбасі американця Джозефа Стоуна, який працював парамедиком в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

«Сполучені Штати закликають Росію ініціювати встановлення реального і стійкого перемир'я, вивести важке озброєння і війська з України, згідно з положеннями Мінських угод. Ми також ще раз підкреслюємо нашу непохитну підтримку СММ і закликаємо забезпечити спостерігачам безпечний, повний і безперешкодний доступ у всій зоні конфлікту», – сказала Науерт.

Вона заявила, що місія ОБСЄ працює в Україні «в складних і небезпечних умовах».

23 квітня Гельсінська комісія США (Комісія з безпеки і співробітництва в Європі) у зв’язку із річницею загибелі Стоуна заявила, що «російський режим має покласти кінець циклу насилля, який вона увічнює в Україні».

23 квітня 2017 року патрульний автомобіль СММ ОБСЄ наїхав на міну. Джозеф Стоун загинув, двоє інших цивільних спостерігачів були поранені.