Четверо українських військових поранені на Донбасі – штаб

Четверо українських військових зазнали поранень на Донбасі 24 квітня, повідомляє штаб української воєнної операції в регіоні.

За даними штабу, від початку доби й до 18:00 підтримувані Росією сили здійснили 28 обстрілів українських опорних пунктів.

«На донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів противник обстріляв українські позиції в районі Водяного, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Широкиного. З гранатометів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Лебединського, Талаківки, Ломакиного, Авдіївки та Мар’їнки», – заявили в штабі.

Згідно з повідомленням, на луганському напрямку заборонені 120 та 82-мм міномети підтримувані Росією бойовики застосували по українських позиціях в районі Луганського та Новолуганського.

В угрупованні «ЛНР», у свою чергу, заявили про обстріли околиць Станиці Луганської, сіл Логвинове, Калинівка та Нижнє Лозове з боку українських військових.

В угрупованні «ДНР» наразі не повідомляють про обстріли з боку української армії.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.