Поліція: через скасування арешту рахунків компаній, пов’язаних з Януковичем, можуть відкрити справу

У Національній поліції заявляють, що через скасування Печерським райсудом арешту рахунків семи компаній, які пов’язують з Олександром Януковичем, можуть відкрити кримінальне провадження. Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Радіо Свобода.

«На даний час ГПУ за фактом скасування 14.02.2018 слідчим суддею Печерського районного суду Києва арешту з рахунків ТОВ «Тіпікон А», «ВБР-Інвест», «Лайтрум», «Квардіс Н», «Вектор-Перспектива», «Араніт К», «Ді Соуз» вирішується питання що внесення відповідних відомостей до ЄРДР для перевірки законності цього рішення суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.375 КК України (Поставлення слідчим суддею завідомо неправосудної ухвали)», – йдеться у відповіді на запит.

У Нацполіції додають, що слідчий суддя Печерського районного суду Києва, на думку слідства, безпідставно скасував арешт, накладений на рахунки семи компаній, і зауважують, що про це рішення стало відомо лише у квітні.

Наразі у досудового слідства є підстави вважати, що вказані в ухвалі суду компанії можуть бути пов’язані з Олександром Януковичем, наголошують у поліції.

16 квітня ЗМІ повідомили, що Печерський райсуд 14 лютого зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з Олександром Януковичем. За даними видання«Українська правда», арешти були накладені у 2015 і 2016 році у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення «Укрзалізниці», йдеться про 12 фірм, підконтрольних службовим особам банку Януковича-молодшого, у лютому суд скасував арешт рахунків 9 фірм.

Після цього речник Олександра Януковича, сина колишнього президента Віктора Януковича, заявив, що вказані в рішенні суду компанії не мають ніякого стосунку до Олександра Януковича і його активів.

Печерський районний суд Києва заявив, що у документах та у ході судового розгляду прізвище Олександра Януковича не вказувалося. Правоохоронці, зауважили в суді, не зверталися про повторний арешт коштів.