«Нафтогаз»: суд в Лондоні ухвалив рішення за позовом компаній Коломойського щодо «Укрнафти»

Лондонський міжнародний арбітражний суд 26 квітня у спорі за позовом міноритарних акціонерів «Укрнафти» проти «Нафтогазу» постановив, що ключові норми акціонерної угоди щодо корпоративного управління «Укрнафти» не підлягають виконанню. Про це повідомляє прес-служба компанії «Нафтогаз-України».

«Арбітри дійшли висновку, що ключові норми акціонерної угоди між Нафтогазом та компаніями І. Коломойського щодо корпоративного управління Укрнафти є такими, що не підлягають виконанню, оскільки суперечать імперативним нормам корпоративного законодавства України», – йдеться у повідомленні.

У «Нафтогазі» зауважують, що, зокрема, не підлягає виконанню частина статті 9 угоди, яка, серед іншого, передбачає, що 6 членів Наглядової ради «Укрнафти» обираються з числа кандидатів, запропонованих «Нафтогазом», а голова правління «Укрнафти» та інші 5 членів Наглядової ради – з числа кандидатів, запропонованих компаніями Ігоря Коломойського, які є міноритарними акціонерами Укрнафти.

«При цьому, трибунал постановив, що в цілому Акціонерна угода є дійсною, хоча ключові її положення щодо корпоративного управління Укрнафти є такими, що не підлягають виконанню», – стверджують у компанії.

Коломойський наразі це повідомлення не коментував.

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Одним із акціонерів ПАТ «Укрнафта» є НАК «Нафтогаз України», що володіє пакетом акцій у розмірі 50 відсотків плюс одна акція його статутного капіталу. Другим за величиною акціонером ПАТ є структури, які, за даними ЗМІ, пов’язані з бізнесменом Ігорем Коломойським.