На Донбасі за добу постраждали двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 29 квітня поранений один український військовий, ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 47 обстрілів позицій Збройних сил України.

Як ідеться в ранковому зведенні, заборонену мінськими домовленостями артилерію калібру 122 міліметри бойовики застосували поблизу Причепилівки на Луганському напрямку.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в чотирьох обстрілах упродовж минулої доби. В угрупованні «ДНР» заявляють про знищення вогнем ЗСУ двох домоволодінь у селищі Зайцеве вдень 29 квітня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».