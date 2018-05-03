У Києві на автостоянці сталася стрілянина, дві людини поранені – поліція

У Дарницькому районі Києва на автостоянці сталася стрілянина, дві людини поранені.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, конфлікт стався на вулиці Вишняківська, про бійку і постріли стало відомо близько 13:35.

«Встановлено, що за даною адресою розташована автостоянка: сюди приїхала комісія, до складу якої входять працівники державної аудиторської служби, управління земельних ресурсів, «Київпарктранссервісу» та оперативник спецслужби. На місці між ними та невідомими почався конфлікт. Окрім того, за словами свідків, вони чули звук, схожий на постріл», – йдеться у повідомленні.

У поліції додають, що у результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження: забої різних частин тіла і в одного – поранення в ногу.

Поліцейській не уточнюють, оперативник якої спецслужби був присутній на автостоянці під час конфлікту, проте агентству «Українські новини» Служба безпеки підтвердила поранення свого співробітника.