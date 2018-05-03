У Києві 4-5 травня вимикатимуть воду у Шевченківському районі: перелік адрес

У Києві 4-5 травня вимкнуть воду у деяких будинках Шевченківського району, повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Як пояснюють у компанії, причина – проведення ремонту задля надійної роботи систем водопостачання.

«Київводоканал» уточнив адреси, за якими вимкнуть водопостачання 4 травня із 17:00 до 07:00 5 травня:

вулиця Парково-Сирецька, 6, 6-А, 8, 15, 15-А, 15-Б, 17, 21, 23 (ж/б), 12 (Військкомат);

вулиця Дегтярівська, 62 (підприємство);

вулиця Парково-Сирецька, 4, 10, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 14, 4-Б (д/с);

вулиця Сікорського, 4 (Посольство США), 4-А (Посольство Казахстану), 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 4-Д, 4-Е, 6, 6-А;

5 травня із 22:00 до 08:00 6 травня – вул. Чорновола, 30 (ж/б), 41, 28/1.

У КМДА раніше заявили, що у 8 з 10 районів Києва вимкнуть гарячу воду до 1 червня.

Щороку в Києві відбувається вимкнення гарячої води задля проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. Часто споживачі повідомляють, що вимкнення гарячої води триває довше анонсованих місцевою владою строків.