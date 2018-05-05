На батьківщині Маркса в Німеччині відкрили йому китайський пам’ятник

У місті Трірі в Німеччині, де народився ідеолог комунізму, політичний філософ Карл Маркс, під протести відкрили суперечливий пам’ятник діячеві, подарований урядом Китаю.

Бронзовий пам’ятник заввишки 5,5 метрів відкрили на вшанування 200-річчя з дня народження Маркса у Трірі.

Посилені загони поліції відокремили демонстрації супротивників і прихильників пам’ятника, які відбулися без інцидентів.

Проти відкриття монументу виступили праві антикомуністичні сили, жертви комунізму, а також прихильники забороненого і переслідуваного в Китаї духовно-гімнастичного руху «Фалуньґун»; до них приєдналися й члени антиімміграційної партії «Альтернатива для Німеччини». На підтримку пам’ятника вийшли марксистські сили, зокрема представники німецької Комуністичної партії і партії «Ліві».

Німецький підрозділ міжнародного письменницького об’єднання PEN закликав відкласти відкриття пам’ятника до часу, поки влада Китаю не звільнить із-під домашнього арешту поета Лю Ся і не дозволить йому виїхати з країни.

Карл Маркс, якого називають «батьком комунізму», створив теорію розвитку суспільства шляхом класової боротьби, яка, за його вченням, має завершитися створенням безкласового комуністичного суспільства, ґрунтованого на спільній власності на засоби виробництва. За оцінками Меморіального фонду жертв комунізму, комуністичні режими в таких країнах, як Радянський Союз, Китай, Камбоджа та інших, які виходили зі вчення Маркса, знищили понад 100 мільйонів людей.