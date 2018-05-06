В Одесі пасажирський літак здійснив екстрену посадку – поліція

Пасажирський літак, який летів з Києва до Греції, здійснив екстрену посадку в Одесі, повідомив радник голови поліції Одещини Руслан Форостяк у Facebook.

Він пояснив, що одній із пасажирок, громадянці України стало погано.

«Екстрені служби доставили жінку до медичного закладу, а літак продовжив подорож без неї», – додав Форостяк.

У жовтні 2017 року радник голови поліції Одещини повідомляв, що літак турецької авіакомпанії, що прямував з Москви до Туреччини, здійснював аварійну посадку в Одесі через підозрілу поведінку пасажира і виявлену підозрілу сумку.