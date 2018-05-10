У Дніпрі невідомі спалили зірку, встановлену учасниками забороненого «Союзу радянських офіцерів»

У Дніпрі невідомі спалили конструкцію у вигляді чорної зірки з гілочками туї і написом «73», встановлену 9 травня біля пам’ятника Слави учасниками ходи забороненої організації «Союз радянських офіцерів». Інцидент стався цієї ночі, повідомили Радіо Свобода в управлінні Державної служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

За даними відомства, пожежна служба виїздила до пам’ятника за викликом місцевих мешканців. Коли пожежники прибули на місце події, конструкція вже догоріла, вони змили залишки.

Водночас, за даними очевидців, конструкцію підпалили невідомі в масках і одразу ж зникли. У поліції Радіо Свобода повідомили, що не мають інформації про інцидент.

У Дніпрі на заходах з нагоди 9 травня члени забороненої судом громадської організації «Союз радянських офіцерів» принесли до пам’ятника чорну зірку. Як зазначали самі організатори, цей символ хоч і нагадує радянський, але не заборонений законодавством.

Водночас керівник організації Віктор Марченко заявив: «Чорна зірка для Дніпра, а червону ми повернемо коли буде Дніпропетровськ». Колона скандувала «Фашизм не пройде!» Як розповів заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс, до чорної зірки була прикріплена червона, однак правоохоронці заборонили її використовувати.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, розпочинаючи з 2016-го року. Прийшло на заміну радянському святу «День Перемоги», яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.