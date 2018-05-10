У Києві на початку червня проведуть перший Київський бал – КМДА

У Києві на Контрактовій площі 1-2 червня планують провести перший Київський бал.

Як повідомляє прес-служба КМДА, вхід на захід – вільний, всі охочі можуть взяти участь.

«На два дні ми перетворимо Контрактову на найбільшу танцювальну площу Європи, де зберуться прихильники активного способу життя – будуть майстер-класи з танців від відомих хореографів, безліч живої музики..Сподіваємось, що Київський бал започаткує нові традиції здорового сімейного відпочинку і стане візитівкою нашого європейського міста», – розповіла організатор Марина Ігнатуша.

У КМДА додають, що під час балу 1 червня планують встановити рекорд України – близько однієї тисячі дітей із усієї України одночасно танцюватимуть вальс.

Протягом другого дня балу, 2 червня, на сцену вийдуть досвідчені танцюристи.