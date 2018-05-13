Волкеру продовжили і розширили мандат – Гонгадзе

Спецпредставникові державного департаменту США в справах України Курту Волкеру продовжили і навіть розширили мандат. Про це в ефірі програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна» розповіла керівник української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.

«За інформацією джерел, Курту Волкеру продовжили і розширили мандат. Він буде мати не лише повноваження щодо ситуації на Донбасі, він буде мати ширші повноваження щодо України як такої», – сказала вона.

До цього спецпредставник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер рік працював на громадських засадах.

14 травня Волкер відвідає Київ, а пізніше і Донбас.

«Я прямую на схід України наступного тижня, щоб дізнатися більше про ситуацію на місці і про гуманітарну кризу на Донбасі», – заявив Волкер напередодні у Twitter.

Раніше в інтерв’ю спільному проекту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время» Курт Волкер зізнався, що ситуація з Донбасом зайшла в глухий кут, тому необхідно надати їй «найвищого стратегічного рівня: сприяти залученню США, сприяти залученню Німеччини й Франції як партнерів у «нормандському процесі».

«Якщо ми дійдемо згоди у двох принципах: територіальна цілісність України та безпека усіх людей, то я думаю, ми зможемо досягти прогресу», – казав Волкер.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.