ЄСПЛ присудив Навальному компенсацію через відмову влади Росії повертати йому паспорт

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) присудив російському опозиціонерові Олексію Навальному дві тисячі євро компенсації за відмову Федеральної міграційної служби Росії видати опозиціонеру закордонний паспорт. Офіційне рішення суду опубліковане 15 травня на його сайті.

Суд у Страсбурзі постановив, що російська влада порушила у справі Навального статтю, яка гарантує людині право залишити будь-яку країну, включаючи свою власну.

У 2015 році міграційна служба Росії відмовилася видати опозиціонеру закордонний паспорт. За словами Навального, у відомстві йому заявили, що умовно засуджений громадянин не може залишити країну до закінчення терміну. Російські суди визнали це рішення законним.

У травні минулого року Олексію Навальному видали закордонний паспорт. Це сталося після нападу на опозиціонера, під час якого йому облили зеленкою обличчя. Навальному знадобилася операція, яку йому зробили в Барселоні.

Прихильники опозиціонера звинувачують в нападі активістів прокремлівського руху SERB.