Апеляційний суд дозволив Рожковій повернутися до роботи в Нацбанку

Апеляційний суд Києва скасував рішення про заборону Катерині Рожковій здійснювати повноваження заступника голови Нацбанку та члена правління Національного банку.

Як повідомляє прес-служба регулятора, таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу НБУ.

«Ухвала районного суду фактично блокувала діяльність Нацбанку та створювала загрози для забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Більш того, вона створювала небезпечний прецедент для роботи всіх органів державної влади в Україні. Тому ми вітаємо правосудне рішення Апеляційного суду Києва, який очікувано скасував ухвалу Дарницького районного суду», – заявив представник НБУ Віктор Григорчук.

У квітні Дарницький райсуд Києва заборонив заступнику голови НБУ Катерині Рожковій брати участь у роботі та засіданнях правління Національного банку, а також вчиняти будь-які дії, пов’язані з виконанням службових повноважень до вирішення спору по суті. Нацбанк оскаржив це рішення.