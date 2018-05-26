Штаб: бойовики продовжують обстріли, поранені 2 українських військових

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що 25 травня підтримувані Росією бойовики 33 рази порушили режим припинення вогню, з них 13 разів з застосуванням важкого озброєння.

Як повідомляє прес-центр штабу, внаслідок обстрілів двоє українських військових поранені.

«Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар’їнка, Водяне та Широкіне», – ідеться в повідомленні штабу.

В угрупованні «ЛНР» заявили про п’ять порушень «режиму тиші» з боку українських військових упродовж минулої доби. В угрупованні «ДНР» заявляють про 14 порушень.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.