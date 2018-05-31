Один український військовий отримав легке поранення на Донбасі, інформує штаб української воєнної операції в регіоні.

Згідно з повідомленням, станом на 18:00 підтримувані Росією бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази із застосуванням важкого озброєння.

У штабі заявили, що найбільш напруженою була ситуація в районі населених пунктів Чермалик та Павлопіл на Донеччині.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілі Докучаєвська.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.