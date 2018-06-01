Єврокомісія пропонує збільшити фінансування програми з захисту клімату

Єврокомісія у рамках бюджету на 2021-2027 роки пропонує збільшити фінансування майже на 60% для програми LIFE, програми ЄС для навколишнього середовища та заходів з клімату.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, програма LIFE є однією з програм фінансування ЄС, для якої пропонується найбільше пропорційне збільшення.

«Завдяки більшому фінансуванню ми можемо посилити нашу програму LIFE, щоб вона могла ефективно сприяти захисту нашого навколишнього середовища та прискоренню переходу до енергоефективної, низьковуглецевої та екологічно чистої економіки», – сказав комісар з питань навколишнього середовища Кармену Велья

Програма LIFE, започаткована в 1992 році, у рамках програми профінансовані понад 4500 проектів, спрямовані 5,9 мільярда євро на захист навколишнього середовища і клімату.