Суд у Стокгольмі оголосить вирок підозрюваному у теракті

Шведський суд 7 червня має оголосити вирок громадянинові Узбекистану Рахмату Акілову, який визнав себе винним у наїзді вантажівкою на пішоходів у Стокгольмі в квітні 2017 року, внаслідок чого загинули п’ятеро людей, 10 – були поранені.

Під час процесу, який тривав майже три місяці, в суді свідчили понад 100 людей, зокрема ті, кому вдалося вижити під час нападу, і родичі жертв. Судові слухання супроводжувалися посиленими заходами безпеки.

40-річний Акілов є єдиним обвинуваченим у справі. У суді він пояснив, що таким чином намагався вивести Швецію із очолюваної США коаліції проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Сторона обвинувачення просить визнати Акілова у скоєнні теракту, засудити до довічного ув’язнення і видворити зі Швеції, де ув'язнені, які відбувають довічні терміни, залишаються за ґратами в середньому 16 років.

Захист підозрюваного просить засудити його до тюремного ув’язнення з визначеним терміном, вказуючи на те, що їхній підзахисний співпрацював зі слідством.

Акілов – будівельний працівник і етнічний таджик з Узбекистану. Його клопотання про надання притулку було відхилено Швецією в 2016 році. Він заявив про вірність «Ісламській державі» напередодні нападу, але жодна організація не взяла на себе відповідальність за нього. Спільне розслідування, проведене Радіо Свобода і шведським інформаційним агентством TT виявило, що Акілов був у прямому контакті з бойовиками «Ісламської держави» з Таджикистану до, під час і після нападу в Стокгольмі.

Стокгольм став одним із європейських міст разом із Барселоною, Лондоном, Берліном і Ніццою, де в останні роки зловмисники використовували автомобілі для нападу на перехожих.