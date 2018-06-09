Підозрюваних у забрудненні довкілля екс-депутата Сігала і його дружину арештували з правом застави

Печерський районний суд Києва вирішив арештувати із правом внесення застави колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Євгена Сігала і його дружину, власників підприємства з виробництва курятини «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») за підозрою в організації пташиного могильника і забрудненні довкілля, повідомляє Генпрокуратура.

Як написала у ніч на 9 червня у Twitter речниця генерального прокурора Лариса Сарган, власника агрохолдингу Євгена Сігала помістили під варту на два місяці з можливістю внесення застави у 80 мільйонів гривень, його дружину і співвласницю підприємства – на 60 діб із альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.

Крім того, як повідомила Сарган, Печерський суд обрав директорові структурного підрозділу підприємства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 84 мільйонів гривень. Імені цієї людини речниця генпрокурора не наводить.

8 червня Генеральна прокуратура України повідомила, що днями здійснила 14 санкціонованих судом обшуків у приміщеннях одного з найбільших аграрних холдингів у Київській області у зв'язку з порушенням правил екологічної безпеки і санітарних норм. У ГПУ додали, що затримали власників агрохолдингу за підозрою в організації пташиного могильника й забрудненні навколишнього середовища.