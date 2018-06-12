Гройсман – Лінчевському: знайдіть хоспіс і в позаробочий час допомагайте

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував заступникові міністра охорони здоров’я Олександру Лінчевському в позаробочий час допомагати онкохворим. Як повідомляє прес-служба уряду, Гройсман сказав про це 12 червня на зустрічі з Лінчевським і в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун. На зустрічі йшлося про скандал, який виник після заяви Лінчевського щодо онкохворих.

«Пропоную більше приділити увагу у вашій професійній діяльності, як лікаря, догляду, супроводженню й лікуванню онкохворих. Це проявить всі ваші якості і не буде інших тлумачень ваших слів. Можна говорити багато, але є дії. Знайдіть хоспіс, онколікарню – в позаробочий час, як фаховий лікар і добра людина – допоможіть і підтримайте. А тим, хто говорив про вас, я пропонував би подивитися на вас з іншої сторони і потім зробив би висновки. Я хочу тут справедливості», – цитує слова Гройсмана прес-служба уряду.

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У відповідь Лінчевський вкотре заявив, що його слова, сказані на закритому засіданні, були перекручені.

«Я залишаюся лікарем. У вільний, поза міністерством, час я працюю в лікарні, бачу пацієнтів щодня. Роки навчання і роботи присвячені допомозі пацієнтам – незалежно від того, що кажуть навколо. Я працював і залишаюся працювати лікарем», – додав він.

2 червня на сайті «Онкологічний портал України» з'явилася стенограма виступу Лінчевського під час засідання Рахункової палати у відповідь на запит голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольги Богомолець.

Згідно з нею, Лінчевський заявив: «Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використання грошей. У сухому залишку 25 відсотків пацієнтів, власне, помирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми є нуль відсотків. Ті проблеми, тобто ті онкологічні захворювання, які, власне, потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно».

Після цього прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наказав відкрити дисциплінарне провадження стосовно Лінчевського.

Дисциплінарна комісія, яка розглядала провадження, не виявила в його словах дисциплінарного проступку і запропонувала прем’єр- міністрові закрити дисциплінарне провадження, а рішення щодо морально-етичного аспекту ситуації порадили ухвалити Кабмінові.