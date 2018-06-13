В Україні через негоду знеструмлені 238 населених пунктів – ДСНС

12 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 238 населених пунктів у семи областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше знеструмлених сіл і містечок у Хмельницькій (61 населений пункт), Львівській (59), Чернівецькій (48), Закарпатській (42), Вінницькій (20). Також є знеструмлення на Черкащині та Київщині. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також рятувальники вказують, що в Іршавському та Тячівському районах Закарпатської області пошкоджено покрівлі 194 приватних будинків та 22 об’єкти соціального призначення у восьми населених пунктах.