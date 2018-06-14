Відеодокази порушень Росією «Мінських угод» надали делегатам ЄС – ООС

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв представив відеодокази порушень Мінських угод з боку російсько-гібридних військ та закликав делегацію політико-безпекового комітету ЄС до посилення тиску на Росію, повідомляють у штабі ООС.

Під час зустрічі 14 червня у Краматорську з делегацією політико-безпекового комітету Європейського Союзу, Сергій Наєв представив відео, записане з камер спостереження в районі операції. На відео зафіксовані обстріли українських позицій артилерією російсько-гібридних військ упродовж травня-червня цього року.

Командувач ООС також надав відеозапис провокаційного обстрілу з великокаліберного кулемету, встановленого на автомобілі, який вівся 7 червня по Донецькій фільтрувальній станції з боку окупованої Крутої Балки, що неподалік Ясинуватої.

«У ході відвертої розмови командувач Об’єднаних сил подякував комітету та делегатам європейських країн за їхні зусилля в примушенні Росії до виконання Мінських угод», – повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.