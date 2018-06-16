На околиці Торецька внаслідок обстрілу бойовиків поранена цивільна жінка

На околиці міста Торецька на підконтрольній урядові частині Донецької області внаслідок обстрілу бойовиків поранена цивільна жінка, повідомили в Торецькому відділенні поліції Донеччини.

За повідомленням, обстріл стався близько 13.40, унаслідок чого потерпіла жінка 1969 року народження, мешканка селища Південне. В час обстрілу вона була на подвір’ї свого приватного будинку. Жінку шпиталізували з пораненнями огруддя і стегна.

Поліція відкрила кримінальне провадження, і попередня правова кваліфікація – ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, розпочате досудове розслідування, мовиться в повідомленні.

Місто Торецьк межує з окупованою Горлівкою, між ними нині пролягає лінія фронту. Селище Південне на околиці міста, підпорядковане Торецькій міськраді, лежить майже на самій лінії фронту.

Сторони російської гібридної війни на Донбасі – українські силові структури і російські гібридні війська з участю місцевих бойовиків – регулярно звинувачують одне одного в обстрілах населених пунктів, але заперечують власну причетність до таких самих звинувачень іншої сторони.