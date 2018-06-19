Регламентний комітет повернув Парубію подання Генпрокуратури на Вілкула і Колєснікова

Регламентний комітет парламенту повернув голові Верховної Ради подання Генпрокуратури щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів із фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, повідомляє сайт комітету про рішення, ухвалені 19 червня.

У рішенні зазначається, що депутати не змогли отримати на ознайомлення подання та матеріали до них.

Водночас профільний комітет пропонує голові Верховної Ради звернутися з листом до генпрокурора Юрія Луценка з проханням надати роз’яснення щодо статусу доданих до супровідного листа генпрокурора матеріалів.

25 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова. В «Опозиційному блоці» ці дії генпрокурора політично мотивованим переслідуванням депутатів.