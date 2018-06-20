Медики госпіталізували двох жінок після сутичок у міськраді Харкова

Після штовханини у міськраді Харкова до медичних закладів по допомогу звернулися дві жінки 45 та 51 років із попереднім діагнозом отруєння. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.



У мерії підрахували, що збитки після ранкового інциденту сягають двох мільйонів гривень. Зокрема, були пошкоджені двері та розбиті вікна, побита плитка на підлозі та коврове покриття, пошкоджена галерея мерів Харкова, розповів у коментарі кореспонденту Радіо Свобода директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

Поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство». Затриманих осіб немає. До органів поліції будь-яких заяв від громадян не надходило.



Представники муніципальної охорони вранці 20 червня поштовхалися із активістами, які намагалися пройти на пленарне засідання Харківської міської ради. У ході сутички хтось у натовпі застосовував сльозогінний газ та палив фаєри.

Активісти спочатку провели пікет біля будівлі мерії. Вони вимагали від влади забезпечити допуск усіх охочих на сесію міськради. Після мітингу люди спробували пройти до зали засідань. У коридорах міськради виникла сутичка між ними та муніципальною охороною.

Сльозогінний газ та дим від фаєрів поширилися на поверхи будівлі.







