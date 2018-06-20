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20 Червень 2018, Київ 23:09
Новини | Події

Москва: суд продовжив арешт кримськотатарським підприємцям Веліляєву і Барієву

Підприємців Веліляєва і Барієва російські силовики затримали в Криму 26 квітня після обшуків в окупованому Білогірську

Басманний районний суд Москви 20 червня продовжив арешт кримськотатарським підприємцям Ресулю Веліляєву та Алі Барієву до 25 вересня. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Джеміль Темишев.

«Веліляєву і Барієву арешт продовжили до 25 вересня. Маємо намір подати апеляцію», – сказав Темишев.

Підприємців Веліляєва і Барієва затримали в Криму 26 квітня, коли в Білогірську російські силовики провели обшуки в магазинах кримської торговельної мережі «Гузель» і фірми «КримОпт», що належать Веліляєву.

Після обшуків Ресуля Веліляєва і Алі Барієва вивезли з Криму.

Пізніше Веліляєва заарештували на два місяці і помістили в московське СІЗО Лефортово. Проти нього порушили справу в Криму за статтею 238 Кримінального кодексу Росії («Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки»).

Після анексії Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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