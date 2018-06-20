Москва: суд продовжив арешт кримськотатарським підприємцям Веліляєву і Барієву

Басманний районний суд Москви 20 червня продовжив арешт кримськотатарським підприємцям Ресулю Веліляєву та Алі Барієву до 25 вересня. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Джеміль Темишев.

«Веліляєву і Барієву арешт продовжили до 25 вересня. Маємо намір подати апеляцію», – сказав Темишев.

Підприємців Веліляєва і Барієва затримали в Криму 26 квітня, коли в Білогірську російські силовики провели обшуки в магазинах кримської торговельної мережі «Гузель» і фірми «КримОпт», що належать Веліляєву.

Після обшуків Ресуля Веліляєва і Алі Барієва вивезли з Криму.

Пізніше Веліляєва заарештували на два місяці і помістили в московське СІЗО Лефортово. Проти нього порушили справу в Криму за статтею 238 Кримінального кодексу Росії («Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки»).

Після анексії Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».