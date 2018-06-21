У Криму продовжили арешт фігурантам «справи українських диверсантів» Дудці і Бессарабову

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму на два місяці продовжив арешт севастопольцям Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову, яких звинувачують в підготовці диверсій на території Криму, повідомила Кримська правозахисна група.

Повідомляється, що суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці, до 14 серпня.

За даними правозахисників, рішення про продовження арешту винесла суддя Тетяна Мельник, судове засідання проходило в закритому режимі.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали, як там заявили «членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України» – Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

16 листопада 2017 року севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.