Штаб ООС: через лінію зіткнення намагалися перевезти картини вартістю 3,5 мільйона гривень

Через лінію зіткнення на Донбасі намагалися перевезти картини вартістю понад 3,5 мільйона гривень, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, водій автомобіля ГАЗ мав намір перевезти з непідконтрольної українській владі території через КПВВ «Новотроїцьке» 210 картин художника Василя Кікіньова. У штабі заявляють, що водій намагався зробити це на підставі документів «з ознаками підробки».

Щодо нього склали протокол за статтею 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення («порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції»).