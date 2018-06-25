Поліція затримала брата екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна

Поліція сьогодні в Єревані затримала брата колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна, Олександра Саргсяна, за підозрою в незаконному носінні зброї.

Про це Радіо Азатутюн повідомили в прес-службі поліції, водночас спростувавши інформацію про те, що також був затриманий його син Нарек Сарґсян.

Серж Саргсян був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням президентських повноважень Сержа Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

У квітні в Єревані та інших містах Вірменії почалися масові акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. Проте парламент підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

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У травні Національні збори Вірменії з другої спроби призначили лідера протестного руху Нікола Пашиняна прем'єр-міністром Вірменії.