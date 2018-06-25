Поліція відпустила брата екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна

Брата екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна, Олександра Сарґсяна, поліція відпустила на свободу.

Як повідомили Радіо Азатутюн у поліції, перевіряється законність виявленої у нього зброї.

Сьогодні поліція в Єревані затримала 62-річного Олександра Сарґсяна за підозрою в незаконному носінні зброї.

Олександр Саргсян в 2003-3011 роках був депутатом Національних зборів Вірменії.

Серж Саргсян був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням президентських повноважень Сержа Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

У квітні в Єревані та інших містах Вірменії почалися масові акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. Проте парламент підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

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У травні Національні збори Вірменії з другої спроби призначили лідера протестного руху Нікола Пашиняна прем'єр-міністром Вірменії.