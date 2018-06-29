The Washington Post: Трамп пропонував Макрону вийти з ЄС

Президент США Дональд Трамп пропонував президентові Франції Емманюелю Макрону вигідну торгову угоду за вихід Парижа з Євросоюзу, пише The Washington Post.

Як пише в колонці Джош Роджін, який також є політичним аналітиком CNN, 24 квітня під час зустрічі в Білому домі Трамп запитав Макрона про можливий вихід Франції з ЄС. Натомість президент США нібито запропонував Парижу торговельну угоду на умовах, більш вигідних, ніж в Євросоюзі. Це, за словами автора Washington Post, підтвердили двоє європейських чиновників.

Білий дім від коментарів відмовився, але не спростував інформацію про пропозицію Трампа.

Видання Newsweek нагадує, що Франція і Німеччина є головними рушійними силами Євросоюзу. Президент Франції неодноразово заявляв про важливість єдності європейських країн і необхідність проведення реформ в ЄС.