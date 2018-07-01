Австрія почала головувати в Раді ЄС на наступні півроку

Австрія почала головування у Раді Європейського союзу, повідомляється на сайті австрійського головування в ЄС.

«Під час свого головування Австрія має намір взяти на себе об’єднавчу роль у Європі і зменшити напруженість, що виникла останнім часом. Нам важливо зміцнити довіру до ЄС і забезпечити, щоб Європейський союз міг виконувати свої великі завдання», – заявив федеральний канцлер Себастьян Курц з нагоди вступу Австрії на посаду голови Ради Європейського союзу.

Під гаслом «Європа, яка захищає», австрійський уряд за час свого головування має намір зосередити увагу на таких сферах: безпека і боротьба з незаконною міграцією, забезпечення процвітання і конкурентоспроможності через цифрову економіку і стабільність у регіоні. Останнє також передбачає підтримку зусиль країн Західних Балкан щодо зближення з ЄС.

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Крім того, Австрія виступатиме за зміцнення принципу субсидіарності: Європейський союз повинен зосередити свою увагу на великих питаннях, що потребують спільного вирішення, і зробити крок назад, коли йдеться про дрібніші питання, коли держави-члени або регіони мають більше можливостей для ухвалення рішень.

Головування в ЄС буде для Австрії третім в історії з моменту вступу країни до блоку у 1995 році. Воно триватиме півроку – до 1 січня 2019 року, до цього в ЄС головувала Болгарія.