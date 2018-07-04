У центрі Києва 4 липня частково перекриють рух – влада

У центрі Києва 4 липня буде частково перекритий рух транспорту у зв'язку із урочистостями з нагоди Дня Національної поліції України, що відбуватимуться на Софійській площі, повідомляє міська влада.

Час дії обмеження – із 12:00 до 18:30 орієнтовно.

Зокрема, будуть змінені схеми руху тролейбусів, що курсують за маршрутами №№ 6, 16 і 18.

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Від цього року День Нацполіції в Україні відзначають 4 липня. Спочатку свято відзначали 4 серпня, у день підписання президентом відповідного закону, що трансформував стару міліцію у поліцію. Проте в квітні цього року Петро Порошенко переніс його на місяць назад.

Нова патрульна поліція почала роботу в Києві 4 липня 2015 року.