Вбивство поліцейського в Києві: підозрюваний арештований без права застави

Шевченківський районний суд Києва 7 липня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави підозрюваному у вбивстві підполковника поліції Дмитра Глушака, повідомляє прокуратура Києва.

«За клопотанням столичної прокуратури 48-річному мешканцю Києво-Святошинського району Київської області, який підозрюється в умисному вбивстві підполковника поліції Дмитра Глушака, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – повідомляє прокуратура.

Перед цим затриманому оголосили про підозру за статтями «умисне заподіяння смерті іншій людині, вчиненому з корисливих мотивів», «напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством». У разі визнання винним йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

За версією слідства, підозрюваний через інтернет знайшов оголошення потерпілого щодо продажу золотого ланцюжка і домовився про зустріч.

«Під час зустрічі, сівши в автомобіль на заднє сидіння, підозрюваний здійснив у потерпілого два постріли з вогнепальної зброї, після чого заволодів його речами, а саме золотим ланцюжком і мобільним телефоном, та зник з місця події», – повідомляють у прокуратурі.

5 липня у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, попередньо на тілі потерпілого судово-медичний експерт виявив два вогнепальні поранення. Тоді у поліції повідомили про відпрацювання кількох версій убивства, основна з яких – вбивство з корисливих мотивів.

У поліції повідомили, що був вбитий працівник Національної поліції Дмитро Глушак. Він від 1995 року працював у кримінальній поліції Нацполіції.