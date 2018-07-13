У Шевченківському суді не знайшли вибухівки

Вибухотехніки не виявили вибухівки у Шевченківському районному суді, повідомляється на Facebook-сторінці установи.

Раніше у суді заявили, що така інформація про замінування приміщення до органів влади надійшла о 16:45, через що була оголошена евакуація.

13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжує розгляд клопотання щодо продовження арешту депутата Надії Савченко.

Це клопотання розглядалося вже упродовж кількох днів. Розгляд затягувався і переносився з різних причин. Зокрема, 13 липня до суду не з’явились адвокати Савченко.

10 липня протягом шести годин суд розглядав клопотання прокурорів про відвід слідчого судді, а тоді клопотання адвокатів – про відвід судді, який мав розглядати відвід, який оголосили прокурори.

У березні суд вирішив взяти Савченко під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Згодом суд залишив Савченко під арештом до 13 липня.

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22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко.

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.