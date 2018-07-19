Бойовики 19 липня вдень п’ять разів стріляли на Донбасі – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє, що 19 липня на Донбасі від 7-ї ранку до 18-ї години підтримувані Росією бойовики п’ять разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Втрат серед українських військових немає, йдеться у вечірньому зведенні.

Згідно із повідомленням, стріляли переважно з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Луганське та Лебединське.

Сайти угруповань «ДНР» та «ЛНР» наразі недоступні.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.