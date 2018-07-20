Бойовики на Донбасі здійснили 18 обстрілів за минулу добу, втрат немає – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що 19 липня на Донбасі підтримувані Росією бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, важке озброєння вони не застосовували.

Втрат серед українських військових немає, ідеться в ранковому зведенні.

Уночі 20 липня бойовики здійснили два обстріли, внаслідок одного з яких у лавах ЗСУ є поранений, додає штаб.

Сайти угруповань «ЛНР» та «ДНР» наразі недоступні.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.