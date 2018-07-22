На Донбасі 22 липня поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 22 липня один український військовий отримав поранення, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

За інформацією військових, загалом у денні години доби, від 7-ї до 18-ї години, підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Стріляли переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських військ поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Зайцеве, Талаківка та Лебединське.

«Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню», – запевняють у штабі.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про сьогоднішні події на лінії зіткнення нічого не повідомляють.

У підконтрольному Росії угрупованні «ДНР» повідомили, що минулої доби українські силовики дев’ять разів порушували режим припинення вогню і випустили загалом 65 боєприпасів. В угрупованні «ЛНР» заявляли про один обстріл їхніх позицій минулої доби в районі села Лозове.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.