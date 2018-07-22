На Донеччині прихильник угруповання «ДНР» намагався дати хабара прикордонникам – ООС

Житель окупованого Донецька, у якого виявили документи угруповання «ДНР», намагався дати одну тисячу гривень хабара українським військовослужбовцям на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка» за нерозголошення інциденту, повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що під час огляду автомобіля Toyota Corolla громадянина К. прикордонники і співробітники фіскальної служби виявили схованку з «документами» на його ім’я, виданими окупаційною адміністрацією ОРДО, зокрема службові посвідчення члена «казачества «ДНР» і руху «Донецкая республика», а також почесний знак «народного контролера «ДНР».

«За приховування цього факту громадянин К. запропонував військовослужбовцям і податківцям 1000 гривень. Факт пропозиції хабара посадовим особам при виконанні службових обов’язків був задокументований. У діях громадянина, вбачають ознаки злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України («пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»)», – повідомляють у штабі ООС.

Громадянина затримали, матеріали за даним фактом правоохоронці передали співробітникам Національної поліції, йдеться у повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».

За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.